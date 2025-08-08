PODCAST CANLI YAYIN

MHP süreci anlatacak

Milliyetçi Hareket Partisi de, Terörsüz Türkiye hedefini halka daha iyi anlatmak amacıyla yarın sahaya iniyor. Buluşmalar, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenlenecek

MHP süreci anlatacak

Milliyetçi Hareket Partisi de, Terörsüz Türkiye hedefini halka daha iyi anlatmak amacıyla yarın sahaya iniyor. Buluşmalar, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenlenecek. İlk toplantı Erzurum'da başlayacak. Buluşmalarda Divan üyeleri, MYK, MDK üyeleri, milletvekilleri, il, ilçe teşkilatları görev alacak. Görüşmelere ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar davet edilecek. Toplantılarda, terörsüz Türkiye gündemine, Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, toplantı davetiyelerini ilgili kişiler ve kuruluşlara iletti. Görüşmelerde belirlenen 18 amaç dile getirilecek. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceği vurgulanacak.

