PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Trump ile Putin'i bekliyor

Trump ve Putin, Ukrayna-Rusya savaşına çözüm için görüşme kararı aldı. Zirvenin yeri açıklanmadı ancak İstanbul’un ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi:
İstanbul Trump ile Putin'i bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için adım atacağını açıkladı. Trump, daha önce Katar'da yaptığı açıklamada, "Putin İstanbul'a gelirse ben de giderim, görüşebiliriz" şeklinde bir ifade kullandı. Aradan geçen 2.5 aylık sürede Moskova- Washington arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı.

Dün Trump ile Putin, bir araya gelme kararı aldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını ve görüşmenin yerinin belirlendiğini açıkladı. Zirvenin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşeceğini belirten Uşakov, konuya ilişkin detayların kamuoyuna duyurulacağını vurguladı. Ancak buluşma yeri hakkında net bir açıklama yapılmadı. Tahıl Koridoru anlaşması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası anlaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul'un bu buluşma için de hazır olduğu vurgulandı. Putin, "Görüşme için BAE uygun yerlerden biri" ifadesini kullandı

Trump, ikili zirvenin ardından Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'i bir araya getirmeyi amaçladığını açıkladı.

ÖNCE MOSKOVA SONRA ŞAM
Putin ile Trump'ın zirve kararı almalarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı. Fidan daha sonra Şam'a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde terör örgütleriyle mücadele konusu da masaya geldi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı ! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...