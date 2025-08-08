İstanbul Trump ile Putin'i bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için adım atacağını açıkladı. Trump, daha önce Katar'da yaptığı açıklamada, "Putin İstanbul'a gelirse ben de giderim, görüşebiliriz" şeklinde bir ifade kullandı. Aradan geçen 2.5 aylık sürede Moskova- Washington arasında diplomasi trafiği yoğunlaştı.



Dün Trump ile Putin, bir araya gelme kararı aldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını ve görüşmenin yerinin belirlendiğini açıkladı. Zirvenin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşeceğini belirten Uşakov, konuya ilişkin detayların kamuoyuna duyurulacağını vurguladı. Ancak buluşma yeri hakkında net bir açıklama yapılmadı. Tahıl Koridoru anlaşması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası anlaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul'un bu buluşma için de hazır olduğu vurgulandı. Putin, "Görüşme için BAE uygun yerlerden biri" ifadesini kullandı

Trump, ikili zirvenin ardından Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'i bir araya getirmeyi amaçladığını açıkladı.



ÖNCE MOSKOVA SONRA ŞAM

Putin ile Trump'ın zirve kararı almalarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durum ele alındı. Fidan daha sonra Şam'a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde terör örgütleriyle mücadele konusu da masaya geldi.