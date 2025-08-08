Gazap bombası atom bombasının muadilleriyle yarışıyor

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE merkezinin ürettiği Gazap bombası geçtiğimiz günlerde İstanbul 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtıldı. Yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası olan GAZAP, 13 televizyon kanalı tarafından 41 kez haber yapıldı. 25 gazete tarafından da okuyucularına geniş bir şekilde anlatıldı. Türkçe'de "öfke" anlamına gelen Gazap'ın 3 bin dereceye kadar ısı üreterek çelik ve betonu eritebildiği vurgulandı. Diğer bombalardan üç kat daha fazla şarapnel salabildiği hatırlatıldı.