Yolcu seçene af yok! Fatih'te taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi: Araç trafikten men edildi

İstanbul'da yolcu seçtiği tespit edilen taksi sürücüsüne ceza yağdı. Kimliği belirlenen sürücü G.Y.'ye 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Giriş Tarihi:
İstanbul Fatih'te yolcu seçtiği tespit edilen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

YOLCU SEÇEREK TAŞIMACILIK YAPIYOR
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yaptıkları incelemede, Yenikapı mevkisinde bir taksi şoförünün yolcu seçerek taşımacılık yaptığını tespit etti.

Fatih'te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi. (AA)Fatih'te yolcu seçen taksi sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi. (AA)

Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü G.Y. (55) yakalandı.

Taksi sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, taksi trafikten men edildi.

