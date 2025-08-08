Çevre kirliliğine geçit yok! Bakanlık ESKİ'ye 668 bin 677 TL atık su deşarjı cezası kesti

Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, vidanjörle araziye atık su deşarj ettiği gerekçesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) 668 bin 677 TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde çekilen vidanjör ile araziye atık su dökülmesine ilişkin görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede toprak alana deşarjın ESKİ vidanjörüyle yapıldığı tespit edildi. Atık suyu yasalara aykırı olarak ve önlemleri almadan deşarj ederek çevre kirliliğine neden olduğu belirtilen ESKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 677 TL ceza kesildi.

