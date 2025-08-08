Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?
Yaz tatilinin keyfini çıkarmak isteyenler için deniz sezonu devam ederken, bazı bölgelerde denize girme yasağı gündeme geldi. Özellikle İstanbul'un sahil şehirlerinde hava koşulları ve dalga yüksekliği nedeniyle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Belediyeler ve kaymakamlıklar, tatilcilerin güvenliği için çeşitli tedbirler alırken, denize girmenin yasaklandığı noktalar merak konusu oldu. Peki denize girmek hangi il ve ilçelerde yasaklandı? İşte listesi…
Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:14