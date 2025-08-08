Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

İlçe kaymakamlıklarından yapılan resmi duyurulara göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uygulanan bu yasak, Sakarya ve Düzce illerinden gelen açıklamalarla genişledi. Vatandaşların güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler ile yasakların nedenleri merak konusu oldu. İşte yasaklı olan o yerler!