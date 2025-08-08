Kadraj Galeri Kadraj İkon Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

Yaz tatilinin keyfini çıkarmak isteyenler için deniz sezonu devam ederken, bazı bölgelerde denize girme yasağı gündeme geldi. Özellikle İstanbul'un sahil şehirlerinde hava koşulları ve dalga yüksekliği nedeniyle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Belediyeler ve kaymakamlıklar, tatilcilerin güvenliği için çeşitli tedbirler alırken, denize girmenin yasaklandığı noktalar merak konusu oldu. Peki denize girmek hangi il ve ilçelerde yasaklandı? İşte listesi…

Giriş Tarihi: 08.08.2025 12:14
Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

İlçe kaymakamlıklarından yapılan resmi duyurulara göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uygulanan bu yasak, Sakarya ve Düzce illerinden gelen açıklamalarla genişledi. Vatandaşların güvenliği için alınan tedbirler kapsamında, denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler ile yasakların nedenleri merak konusu oldu. İşte yasaklı olan o yerler!

Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

SAKARYA'DA KARADENİZ SAHİLLERİNDE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahil kesimlerinde, şiddetli dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar tarafından alınan kararla, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bu üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor. Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak dalgalandırarak vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

DÜZCE AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de benzer şekilde, kötü hava koşulları nedeniyle denize girişlere izin verilmedi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, can güvenliği açısından vatandaşların denize girmemesi gerektiği vurgulandı. Cankurtaranlar, sahillere kırmızı bayrak çekerek halkı olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

KARADENİZ KIYISINDA DENİZE GİRİŞ YASAKLARI DEVREDE

Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş yasaklandı. Yetkililer, özellikle yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla bu önlemleri aldı.

Denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler listesi! Denize girmek neden yasak, hangi bölgelerde?

BEYKOZ VE SARIYER'DE DENİZE GİRİŞ 10 AĞUSTOS'A KADAR YASAK

Beykoz ilçesi genelinde ve Sarıyer'in Kısırkaya Plajı'nda 10 Ağustos tarihine kadar denize girmek yasaklandı. Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle, vatandaşların bu süre boyunca denizden uzak durması istendi.