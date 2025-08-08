361 günde SMA'dan kurtuldu

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Sevtap ve Alparslan Tunç ailesinin çift yumurta ikizi kızlarından Çağla'ya, doğduktan 8 ay sonra SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Anne ve babası, Çağla'nın Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Aile, 2 yıl önce 1 milyon 820 bin dolar tutan tedavi masrafları için Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı.



FİZİK TEDAVI GÖRÜYOR

Kampanyanın 361. gününde gereken para toplandı. SMA'lı Çağla, ailesiyle 5 Ocak'ta tedavi olmak için Dubai'ye gitti. Buradaki hastanede Çağla'ya önce bazı testler yapıldı, daha sonra da gen tedavisi ilacı uygulandı. Kuşadası'nda fizik tedavisi devam eden Çağla Deniz Tunç, sağlığına kavuştu. Başını ve ayaklarını hareket ettiremeyen, destek olmadan da koltukta oturamayan Çağla, korse ile ayakta durabiliyor

Anne Sevtap Tunç, "Çağla'nın kas gücü 10 kat arttı." dedi.