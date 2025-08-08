PODCAST CANLI YAYIN

361 günde SMA'dan kurtuldu

SMA Tip 2 hastası Çağla, yardım kampanyasıyla Dubai'de tedavi oldu. Gen tedavisi sonrası kas gücü 10 kat arttı, fizik tedaviyle iyileşme süreci sürüyor.

Giriş Tarihi:
361 günde SMA'dan kurtuldu

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Sevtap ve Alparslan Tunç ailesinin çift yumurta ikizi kızlarından Çağla'ya, doğduktan 8 ay sonra SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Anne ve babası, Çağla'nın Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Aile, 2 yıl önce 1 milyon 820 bin dolar tutan tedavi masrafları için Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı.

FİZİK TEDAVI GÖRÜYOR
Kampanyanın 361. gününde gereken para toplandı. SMA'lı Çağla, ailesiyle 5 Ocak'ta tedavi olmak için Dubai'ye gitti. Buradaki hastanede Çağla'ya önce bazı testler yapıldı, daha sonra da gen tedavisi ilacı uygulandı. Kuşadası'nda fizik tedavisi devam eden Çağla Deniz Tunç, sağlığına kavuştu. Başını ve ayaklarını hareket ettiremeyen, destek olmadan da koltukta oturamayan Çağla, korse ile ayakta durabiliyor

Anne Sevtap Tunç, "Çağla'nın kas gücü 10 kat arttı." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı ! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...