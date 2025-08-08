15 senelik cinayette beraat kararları bozuldu!

Tarihler 21 Temmuz 2010'u gösterdiğinde Bodrum'da sır dolu bir ölüm meydana geldi. Mankenler kraliçesi Aslı Baş, bir villadan düşüp hayatını kaybetti. Villanın sahibi ise vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'di. Bayer hakkında "Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme", oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında ise "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



EVDE 9 KİŞİ BULUNUYORDU

36'ıncı duruşmada 3 sanık için beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay beraat kararlarını bozdu. Davanın yeniden başlamasına sayılı günler kala olay gününe ilişkin yeni iddialar gündeme damga vurdu. Buna göre olay gecesi evde 9 kişi vardı. Olaydan sonra hemen sonra evdekiler telefon kayıtlarını sildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ortadan kaldırıldı. Kamera sistemini kuran firma bile olaydan sonra devreye sokuldu. Bu görüntülerde ise düşüş anı ya da şüpheli bir figür olup olmadığını gösterecek en kritik anlar yok. Her şey ortadan kaldırılmıştı.