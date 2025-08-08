PODCAST CANLI YAYIN

15 senelik cinayette beraat kararları bozuldu!

Manken Aslı Baş’ın ölümünde bir numaralı şüpheli olan Ahmet Bayer ile oğulları hakkındaki beraat kararı bozuldu. İddialar yeniden gündem oldu: Bütün delilleri ortadan kaldırdılar!

Giriş Tarihi:
15 senelik cinayette beraat kararları bozuldu!

Tarihler 21 Temmuz 2010'u gösterdiğinde Bodrum'da sır dolu bir ölüm meydana geldi. Mankenler kraliçesi Aslı Baş, bir villadan düşüp hayatını kaybetti. Villanın sahibi ise vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'di. Bayer hakkında "Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme", oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında ise "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

EVDE 9 KİŞİ BULUNUYORDU
36'ıncı duruşmada 3 sanık için beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay beraat kararlarını bozdu. Davanın yeniden başlamasına sayılı günler kala olay gününe ilişkin yeni iddialar gündeme damga vurdu. Buna göre olay gecesi evde 9 kişi vardı. Olaydan sonra hemen sonra evdekiler telefon kayıtlarını sildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ortadan kaldırıldı. Kamera sistemini kuran firma bile olaydan sonra devreye sokuldu. Bu görüntülerde ise düşüş anı ya da şüpheli bir figür olup olmadığını gösterecek en kritik anlar yok. Her şey ortadan kaldırılmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı ! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...