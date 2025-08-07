Son Dakika
12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum"
THY rekora koşuyor: Ocak-Temmuz döneminde 51,2 milyon yolcu taşıdı, doluluk oranı yüzde 82,1 oldu

2025 yılının ilk 7 aylık rakamlarını paylaşan Türk Hava Yolları, toplam yolcu sayısının yüzde 4,7 artarak 51,2 milyona yükseldiğini duyurdu. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise yüzde 9 artış yaşandı.

Giriş Tarihi:
THY, 2025 Ocak-Temmuz dönemine ilişkin konsolide (Türk Hava Yolları ve AJet verileri dahil) trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 491 oldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

THY'nin toplam yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 51,2 milyona çıktı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 18 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 19,6 milyona yükseldi. Bu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82,1 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,7, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 85,6 seviyesinde gerçekleşti.

THY (AA)THY (AA)

KARGO VE POSTA HACMİNDE DE ARTIŞ VAR

Şirketin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 145,1 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 artarak 153,9 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan kargo ve posta hacmi, 2024 Ocak-Temmuz döneminde 1,16 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,4 artarak 1,21 milyon tona çıktı. Taşınan kargo ve posta hacmi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 191,1 bin ton oldu.

Yolcu sayısı giderek artıyor (AA)Yolcu sayısı giderek artıyor (AA)

TEMMUZ AYINDA 9 MİLYON KİŞİYİ UÇURDULAR

Şirketin geçen yıl temmuzda 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, geçen ay yüzde 8,4 artışla 9 milyon oldu. Temmuzda dıştan dışa transfer yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluk oranı söz konusu ayda 0,2 puan artarak yüzde 85,4 oldu. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,8, yurt içi doluluk oranı da yüzde 90,6 olarak kaydedildi.

