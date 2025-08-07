PODCAST CANLI YAYIN

Rıdvan tüm engelleri aşıp şampiyon oldu

Rıdvan, down sendromluydu. Doktorlar “Yürüyemez, konuşamaz, uzun yaşamaz” diye konuştu. Ama o atletizmde tüm engelleri aşıp altın madalyaya koştu. Sayısız kez Avrupa ve dünya şampiyonu oldu...

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Yalçın'ın doğduktan birkaç hafta sonra down sendromlu olduğu belirlendi. "Yürüyemez, konuşamaz, uzun yaşamaz" dendi. Ancak Rıdvan, atletizm sayesinde engelleri alt üst etti. Ailesinin desteğiyle çıktığı spor yolculuğunda, Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Atletizmde kazandığı birinciliklerin yanı sıra yüzme, dans, uzun atlama gibi alanlarda da yeteneğini sergiledi. Rıdvan, en büyük hayalinin ise down sendromlu bireylerin de Paralimpik Oyunları'nda yarışabilmesi olduğunu söyledi.

4 GÜN ANTRENMANDA
Tüm down sendromlular için örnek bir hikayesi olduğunu söyleyen Rıdvan "Antrenörüm Tahir Hocam antrenman yaptırıyor. Annem, 'Ben bu çocuğu at gibi koşturacağım' dedi. Ben de at gibi koştum. Benim gibi çocuklar bu sporu yapsın" dedi. Anne Aygül Yalçın ise oğlunun hikayesini ve yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle anlattı: Oğlum haftada en az 4 gün antrenman yapıyor. 40 şampiyonluk madalyası var. Rıdvan'ın bu zamana gelmesi büyük bir mucize. Çok şükür yürüdü ve konuştu. Normal bir bireyin koşamayacağı derecelerde koşuyor. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Yürüyemez dedikleri çocuk Türkiye'yi temsil ediyor. Birçok birinciliğimiz var ve bundan sonra da devam edecek.

Mucize genç Rıdvan'ın 40'tan fazla madalyası var...

