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Şehit babası oğlunun hatırına fidanlar yetiştiriyor

Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir’in babası Necip Özdemir, oğlunun aziz hatırasını yaşatmak için Yeşil Vatan’a adandı. Kurduğu kooperatifle binlerce fidanı toprakla buluşturan Özdemir, “Evladımı toprağa verdim, şimdi onun anısını yeşerten fidanlar yetiştiriyorum” dedi.

Giriş Tarihi:
Şehit babası oğlunun hatırına fidanlar yetiştiriyor

Mardin Nusaybin'de, 2016'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yüzbaşı Halil Özdemir şehadete ulaştı. Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan babası Necip Özdemir, o günden sonra oğlunun aziz hatırasını yaşatmak için kendini Yeşil Vatan'a adadı.

Babanın yeşil vatanı (Takvim.com.tr)Babanın yeşil vatanı (Takvim.com.tr)

Baba Özdemir, "Sınırlı Sorumlu Çamlıyayla Fakılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurarak doğa için örnek bir mücadele başlattı. Özdemir, 59 dönümlük bir alanın 6 dönümünde, bugüne kadar binlerce fidan yetiştirdi. Gönüllülerin de eşlik ettiği şehit babası; yetiştirdiği kızılçam, karaçam, sedir, lavanta, sumak, ceviz ve badem gibi çeşitli türlerdeki fidanları, toprakla buluşturdu. Özdemir'in girişimi, bölge halkına da yeşil vatan sevdasını aşıladı. Baba Özdemir "Evladımı toprağa verdim, şimdi onun anısını yeşerten fidanlar yetiştiriyorum. Fidanların büyüdüğünü görünce evladımın büyüdüğünü görmüş gibi oluyorum. Bir ağaç yetiştirmek bir evlat yetiştirmek kadar önemlidir. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir (Takvim.com.tr)Şehit Yüzbaşı Halil Özdemir (Takvim.com.tr)

Şehit Özdemir, Pınar Özdemir ile evliydi...

Baba Özdemir, "Oğlumun anısı fidanlarla yeşeriyor" dedi.

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