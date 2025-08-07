PODCAST CANLI YAYIN

İsrailli futbolcu, Gazze karşıtı paylaşımları nedeniyle Almanya’ya transfer olamadı. İsrailli milli oyuncu Shon Weissman’ın, İspanya temsilcisi Granada’dan Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına transfer olması bekleniyordu.

İsrail'li oyuncunun transferi iptal

Alman kulübü Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcu Shon Weissman'ı transfer etmek istedi. Ancak bu futbolcunun Gazze karşıtı paylaşımlarını görünce, kararından vazgeçti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi. İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi hakkında şu haberi yaptı: Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu.

