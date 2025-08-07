Bakan Yumaklı uyardı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli

PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı son 10 yılda dünyadaki orman yangınlarının 2 kat arttığını belirterek, "Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı son 10 yılda dünyadaki orman yangınlarının 2 kat arttığını belirterek, "Bu yıl 4 bin 668 orman yangını çıktı. Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı" dedi.

Yangına müdahale süresinin 11 dakikaya düştüğünü belirten Yumaklı, önümüzdeki 1 haftanın çok riskli olduğunu belirterek "15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuna sahibiz" dedi. 'Yanan orman alanlarına otel yapılıyor' iddiasına ilişkin Bakan Yumaklı, "Onları 11 Kasım'da fidan dikmeye çağırıyorum" cevabını verdi.

