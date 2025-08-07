Fondaş HALK TV'nin kirli algı oyunu elinde patladı! CHP’li Abdurrahman Tutdere istedikleri cevabı vermedi | "Devletten destek alıyoruz"

Canlı yayın görüntüsü (takvim foto arşiv)



"DEVLETTEN İSTEDİĞİMİZ DESTEĞİ ALDIK"

Abdurrahman Tutdere, önceki gün HALK TV yayınına katıldı. Kirli algı operasyonları ile halkı yanlış yönlendirmekten geri kalmayan fondaş HALK TV, yayında istediği cevapları alamadı. Abdurrahman Tutdere, canlı yayında yürütülen kirli oyuna prim vermeyerek göreve geldiği günden bu yana devletten istediği desteği aldığını açıkladı.

HALK TV UMDUĞUNU BULAMADI: "TÜM KURUMLAR İE GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Sunucunun "Merkezi hükümetten gereken desteği alıyor musunuz, seçildikten sonra sıkıntı yaşadınız mı?" sorusuna yanıt veren Tutdere, "Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Tüm kurumlar ile iletişime geçerek Adıyaman'ın deprem şehri olması dolayısıyla yaraların sarılması konusunda destek talebinde bulunuyoruz destek de alıyoruz. Biraz önce bahsettiğim su isale hattının bakım onarım işlerini biz Emlak Konut'un desteğiyle yapıyoruz" dedi.