PODCAST CANLI YAYIN

Fondaş HALK TV'nin kirli algı oyunu elinde patladı! CHP’li Abdurrahman Tutdere istedikleri cevabı vermedi | "Devletten destek alıyoruz"

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen soruşturma kapsamında irtikap suçundan ev hapsine çarptırılıp görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı önceki adli kontrol cezası kaldırılan Tutrede’nin göreve iade edildiği açıklamıştı. Tutdere, önceki gün fondaş HALK TV’nin canlı yayında kirli algı oyununa prim vermedi. Tutdere, “Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Şehrimiz için devletten gerekli desteği alıyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fondaş HALK TV'nin kirli algı oyunu elinde patladı! CHP’li Abdurrahman Tutdere istedikleri cevabı vermedi | "Devletten destek alıyoruz"

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alınmıştı. İrtikap suçundan ev hapsine çarptırılan Tutdere, görevden uzaklaştırılmıştı.

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nca Salı günü yapılan açıklamada, "İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Canlı yayın görüntüsü (takvim foto arşiv)Canlı yayın görüntüsü (takvim foto arşiv)

"DEVLETTEN İSTEDİĞİMİZ DESTEĞİ ALDIK"

Abdurrahman Tutdere, önceki gün HALK TV yayınına katıldı. Kirli algı operasyonları ile halkı yanlış yönlendirmekten geri kalmayan fondaş HALK TV, yayında istediği cevapları alamadı. Abdurrahman Tutdere, canlı yayında yürütülen kirli oyuna prim vermeyerek göreve geldiği günden bu yana devletten istediği desteği aldığını açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildiAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
CHPli Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol kaldırıldıCHPli Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol kaldırıldı
CHP'li Abdurrahman Tutdere hakkındaki adli kontrol kaldırıldı

HALK TV UMDUĞUNU BULAMADI: "TÜM KURUMLAR İE GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Sunucunun "Merkezi hükümetten gereken desteği alıyor musunuz, seçildikten sonra sıkıntı yaşadınız mı?" sorusuna yanıt veren Tutdere, "Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Tüm kurumlar ile iletişime geçerek Adıyaman'ın deprem şehri olması dolayısıyla yaraların sarılması konusunda destek talebinde bulunuyoruz destek de alıyoruz. Biraz önce bahsettiğim su isale hattının bakım onarım işlerini biz Emlak Konut'un desteğiyle yapıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Borsa İstanbul
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...