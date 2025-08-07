PODCAST CANLI YAYIN

ABD'nin F35'i varsa bizimde KAAN'ımız var!

ABD dergisi Newsweek, Türkiye’nin hayalet uçağı KAAN’ın, F-35’e rakip olacağını yazdı

Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN, ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Newsweek, ABD yapımı F-35 hayalet savaş uçaklarına kıyasla KAAN'ın daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandığını yazdı. Türkiye ile Endonezya arasında 48 uçaklık ihracat anlaşması yapıldığını hatırlatan dergi, "Türk ürünleri, gelişmekte olan ekonomilerin ilgisini çekiyor " ifadesini kullandı. TUSAŞ'ın yaptığı KAAN'ın, Türkiye'de eski F-16 savaş uçaklarının yerini almasının amaçlandığını ve F-35'ten daha uygun maliyetli olduğunu aktardı. Dergi, Başkan Erdoğan'ın "Kaan yerli ve milli savunma sanayimizin ilerleyişini ve başarılarını sergilemektedir" şeklindeki konuşmasını hatırlattı. Bu hamlenin "Türkiye'nin savunmada stratejik özerklik arayışının dönüm noktası olduğu" yorumunu yaptı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ
BOYUTLAR VE TASARIM: 21 metre uzunluk, 14 metre kanat açıklığı ve 6 metre yüksekliğe sahip. Çift motorlu konfigürasyonu, yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.
HIZ VE İRTİFA: Azami hızı 1.8 Mach (saatte yaklaşık 2.210 km). 55.000 feet servis tavanıyla yüksek irtifa görevleri için ideal.
GİZLİLİK (STEALTH): Düşük radar kesit alanı (RCS) için radar emici malzemeler (RAM) ve özel gövde tasarımı kullanıldı. İç silah yuvaları, radarda görünürlüğü azaltıyor. Silah Kapasitesi: 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabiliyor (4'ü gövde içinde, 4'ü gövde yanlarında).

