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81 ilde kaçak alkol operasyonu! 121 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince sahte içki imalatçılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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81 ilde kaçak alkol operasyonu! 121 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Antalya merkezli ülke genelinde jandarma ekipleri tarafından son 2 haftada sahte ve kaçak içki imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 bin 554 litre sahte ve kaçak içki ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildiğini belirtti.

Jandarma ekiplerinin, yasa dışı alkol üretimi yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladıklarını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler, hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum."

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