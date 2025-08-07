PODCAST CANLI YAYIN

7 yıldır kayıp Emine Özkaya’nın izine seri cinayet şüphesiyle ulaşıldı

İstanbul’da 2017’den bu yana kayıp olan Emine Özkaya’nın, Eskişehir’deki Iraklı sevgilisi Amjad Muhammed’in evinden bir daha çıkmadığı belirlendi. Daha önce cinayet suçundan müebbet alan Muhammed'in evinde 5 farklı kişiye ait kan izleri bulundu. Bir kişi tutuklanırken, seri katil şüphesiyle DNA incelemeleri sürüyor.

Giriş Tarihi:
7 yıldır kayıp Emine Özkaya’nın izine seri cinayet şüphesiyle ulaşıldı

İstanbul'da 7 yıldır kayıp olarak aranan Emine Özkaya'nın (23) en son gittiği Eskişehir'deki Iraklı sevgilisi Amjad Muhammed'in evinden bir daha çıkmadığı belirlendi. Muhammed, 2021'de Sally Abbood'u öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak tutuklanmıştı. O zaman evin salonundaki parkelerin altında yapılan incelemede kan izleri olduğu tespit edildi. İzlerin 4 erkek 1 kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin incelemesi sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Borsa İstanbul
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Damlaya Damlaya ev olur!
Türk Telekom
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
İstanbul'da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji'den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar