7 yıldır kayıp Emine Özkaya’nın izine seri cinayet şüphesiyle ulaşıldı

İstanbul'da 7 yıldır kayıp olarak aranan Emine Özkaya'nın (23) en son gittiği Eskişehir'deki Iraklı sevgilisi Amjad Muhammed'in evinden bir daha çıkmadığı belirlendi. Muhammed, 2021'de Sally Abbood'u öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak tutuklanmıştı. O zaman evin salonundaki parkelerin altında yapılan incelemede kan izleri olduğu tespit edildi. İzlerin 4 erkek 1 kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin incelemesi sürüyor.