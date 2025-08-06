Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'da toplandı. Toplantıda 45 general ve amiral emekliliğe sevk edilirken, 32 general ve amiral, bir üst rütbeye çıkarıldı. Emekliliğe sevk edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Menin Gürak'ın yerine, KKK Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süreleri de yaş haddini 72'ye çıkaran düzenleme kapsamında bir yıl uzatıldı