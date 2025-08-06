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Yalçınkaya ifadesinde rüşvetin Londra'ya taşındığını söyledi

İtirafçı işadamı Sarp Yalçınkaya, “Ranttan gelen paralar, özel jetle Londra’ya taşındı. Paraların yarısı fona, yarısı İmamoğlu’na aktarıldı” diye ifade verdi...

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Yalçınkaya ifadesinde rüşvetin Londra'ya taşındığını söyledi

İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda tutuklanan ve itirafçı olan iş adamı Sarp Yalçınkaya yeni bir ifade daha verdi. Yalçınkaya, iş adamlarından toplanan paraların, 2022-2025 yılları arasında Murat Gülibrahimoğlu'na ait özel jetle valiz ve hediye paketleri eşliğinde Londra'ya gönderildiğine bizzat şahit olduğunu aktardı.

Her uçuşta en az 10 milyon dolar götürüldüğünü söyleyen Yalçınkaya, bu paraların döviz büroları ve kripto para borsalarındaki soğuk cüzdanlar kullanılarak da yurt dışına aktarıldığını belirtti. Yalçınkaya, firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisine, ranttan elde edilen paraların yarısının Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu, bu işleri yapan, yöneten A takımının da toplanan paralardan yüzde 20 komisyon aldığını söylediğini aktardı.


İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI RÜŞVET FONUYLA ALINDI
Yalçınkaya, "Toplanan rüşvetin bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmektedir. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıt dışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmaktadır. Ayrıca bu rüşvet paralarının bir kısmı, CHP İstanbul İl binası finansmanında kullanılmıştır. Toplanan rüşvet paraları ile öncelikli hedef olarak CHP'nin satın alınması sağlanmıştır" dedi.

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