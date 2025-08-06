Türk limanlarından konteyner yüklemesinde temmuzda rekor kırıldı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Ocak-Temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 8 milyon 273 bin 352 TEU olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Bu yılın Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 47 milyon 679 bin 802 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 322 milyon 818 bin 212 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Konteyner yüklemesinde temmuzda rekor (takvim fotoğraf arşivi)

Temmuz ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 12 milyon 493 bin 192 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artarak 23 milyon 98 bin 434 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 35 milyon 591 bin 626 tona ulaştı" açıklamasında bulundu.

"KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE"

Uraloğlu, temmuz ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 664 bin 573 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini, Kocaeli'yi 7 milyon 658 bin 237 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 178 bin 76 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini belirtti. Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 529 bin 163 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 559 bin 13 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.