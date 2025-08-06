Teröristler Gazze'de kefen bırakmadı

Gazze'de İsrail'in açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu önceki gün de en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında yardım arayan 10 kişi bulunurken, beş kişinin de açlıktan öldüğü belirtildi.



Yardım ararken ölen 10 kişinin, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım noktalarının yakınlarında hayatını kaybettiği bildirildi. BM, Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan en az 1500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Bazı cenazeler, İslami definler için özel öneme sahip olan beyaz kefenler tükendiği için desenli battaniyelere sarıldı. BM kuruluşları, havadan yapılan gıda yardımlarının yetersiz olduğunu ve İsrail'in kara yoluyla çok daha fazla yardım geçişine izin vermesi gerektiğini bildirdi.