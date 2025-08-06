PODCAST CANLI YAYIN

Teröristler Gazze'de kefen bırakmadı

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze’de ölümler o kadar arttı ki kefen kalmadı. Cenazelerin battaniyelerle gömüldüğü açıklandı

Giriş Tarihi:
Teröristler Gazze'de kefen bırakmadı

Gazze'de İsrail'in açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu önceki gün de en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında yardım arayan 10 kişi bulunurken, beş kişinin de açlıktan öldüğü belirtildi.

Yardım ararken ölen 10 kişinin, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım noktalarının yakınlarında hayatını kaybettiği bildirildi. BM, Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan en az 1500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Bazı cenazeler, İslami definler için özel öneme sahip olan beyaz kefenler tükendiği için desenli battaniyelere sarıldı. BM kuruluşları, havadan yapılan gıda yardımlarının yetersiz olduğunu ve İsrail'in kara yoluyla çok daha fazla yardım geçişine izin vermesi gerektiğini bildirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Borsa İstanbul
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Bakanlık duyurdu: Fındık alım fiyatları belli oldu!
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
"Onlar"ın "Torbacı" manipülasyonu! Emniyet gerçeği açıkladı
Trump’tan ilginç üçüncü dönem açıklaması: Muhtemelen aday olmayacağım ama olmak isterim
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek