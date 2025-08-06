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KADEM toplandı! Konu Müslüman kadınlara yönelik önyargıların görünmezliği

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Bias and Women" (Önyargı ve Kadın) çalıştayı İstanbul'da başladı. İki günlük çalıştayın ilk gününde, Müslüman kadınların sosyal, siyasal, kültürel ve akademik alanlarda maruz kaldığı önyargılar masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi:
KADEM toplandı! Konu Müslüman kadınlara yönelik önyargıların görünmezliği

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği (AMSS) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Bias and Women" (Önyargı ve Kadın) çalıştayı İstanbul'da başladı.

Çalıştaya, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği Başkanı Dr. Anas Al-Shaikh- Ali ile alanında öncü akademisyenler, diplomat ve uzmanlar katıldı. İki günlük çalıştayın ilk gününde, Müslüman kadınların sosyal, siyasal, kültürel ve akademik alanlarda maruz kaldığı önyargılar masaya yatırıldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Müslüman kadınlar, hâlâ kimi zaman 'eksik', kimi zaman 'aşırı görünür', kimi zamansa 'homojen' temsillerle anılıyor" diye başladığı açılış konuşmasında, "Özne oluşları, çoklu kimlikleri ve entelektüel katkıları büyük ölçüde görmezden geliniyor. KADEM olarak bu görünmezliği sorunsallaştırıyoruz. Amacımız, teorik yaklaşımları pratikle buluşturarak sahada karşılığı olan, uygulanabilir ve sürdürülebilir öneriler geliştirebilmek. Burada ortaya konacak bilgi, değerlendirme ve öneriler uzun vadeli savunu faaliyetlerinin, iş birliklerinin ve çözüm odaklı programların da temelini oluşturacak" dedi.

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