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15 yıl sonra yeniden! Yargıtay beraat kararlarını bozdu

Bodrum’daki villasında 15 yıl önce manken Aslı Baş’ın ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi (38) ve Volkan Bayer (36) hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozuldu.

Giriş Tarihi:
15 yıl sonra yeniden! Yargıtay beraat kararlarını bozdu

MISS Model Of Turkey' yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı. 36'ncı duruşmada 3 sanık için beraat kararı verildi. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosayı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, kararı onadı. Bu kez Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararlarını bozdu.

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