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CHP’li Karşıyaka Belediyesi otizmli çocukların yüzme dersini iptal etti: Destek yerine engel!

CHP'li Karşıyaka Belediyesi, özel eğitmen eksikliği gerekçesiyle otizmli çocuklara yönelik yüzme derslerini iptal etti. Veliler, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde büyük fayda sağlayan bu derslerin devam ettirilmemesine tepki göstererek, CHP’li belediyenin engelleyici tutumunu eleştirdi.

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CHP’li Karşıyaka Belediyesi otizmli çocukların yüzme dersini iptal etti: Destek yerine engel!

CHP'li Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda yaz ve kış dönemi olmak üzere 6 yaşından itibaren çok sayıda vatandaş yüzme eğitimi alıyor. Bu kapsamda, cüzi bir ücret karşılığı otizmli çocuklar da yaz dönemi grup dersi, kış dönemi ise özel ders almayı sürdürürken, veliler bir sonraki dönem için kayıt yenilemek istedi. Belediyeye ulaşan veliler, bu yıl otizmli çocuklara yönelik derslerin açılmayacağı yanıtıyla karşılaştı.

Otizmli çocuklar (DHA)Otizmli çocuklar (DHA)

VELİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Veliler alınan karara tepki gösterdi ve kararın gözden geçirilmesini talep etti. Oğlu Rüzgar'ın 3,5 yıldır yüzme dersi aldığını belirten Tuğba Şatir (49), eğitimlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtip, "Oğlum otizmli ve yüzme sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişim gösterdi. Hocalarımız bizleri lisans alma sürecine yönlendirmişti, yarışmalar için hazırlık yapıyorduk. Ancak şimdi özel eğitim öğrencilerinin kabul edilmeyeceği söylendi. Çok üzgünüz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yazın kalabalık nedeniyle derslere ara verilebilir ancak özellikle özel derslerin iptal edilmesi bizleri derinden etkiledi. Çocuklarımızın topluma kazandırılması için bu tür desteklere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Yüzme havuzu (DHA)Yüzme havuzu (DHA)

OTİZMLİ ÇOCUKLARI MAĞDUR ETTİLER

Otizmli oğlu Kayra Gül Duman'ın (15) yıllardır yüzme kursuna devam ettiğini belirten Semra Gül Duman (53) ise "Kayra, doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladı ve büyük faydasını gördük. Bu karar bizleri çok üzdü. Özel gereksinimli çocuklar zaten birçok alanda geriden geliyor, daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Böyle bir uygulamayı hak ettiğimizi düşünmüyoruz" dedi. Kayra Gül Duman da "Buraya çocukluğumdan beri geliyorum. Severek katıldığım bir aktivite. Bu kararın değişmesini umuyorum" diye konuştu.

Havuzun önden fotoğrafı (DHA)Havuzun önden fotoğrafı (DHA)

SOSYAL GELİŞİMLERİ DE SEKTEYE UĞRAYACAK

Otizmli kızı Ceylin Zambrotta'nın (13) 3 yıldır yüzme eğitimi aldığını ifade eden Şima Zambrotta (53) da "Özel çocuklarımızın sosyal etkinliklere erişiminin engellenmemesini istiyoruz. Bu kurslar onlar için sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda gelişimlerini destekleyen bir terapi niteliğinde. Ellerindeki hakkın alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN KABUL EDİLEMEZ GEREKÇE

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise yüzme havuzunda, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verecek formasyona sahip eğitmenin bulunmadığını, bu nedenle derslerin devam ettirilemediğini bildirdi.

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