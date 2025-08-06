CHP’li Karşıyaka Belediyesi otizmli çocukların yüzme dersini iptal etti: Destek yerine engel!

Havuzun önden fotoğrafı (DHA)

SOSYAL GELİŞİMLERİ DE SEKTEYE UĞRAYACAK

Otizmli kızı Ceylin Zambrotta'nın (13) 3 yıldır yüzme eğitimi aldığını ifade eden Şima Zambrotta (53) da "Özel çocuklarımızın sosyal etkinliklere erişiminin engellenmemesini istiyoruz. Bu kurslar onlar için sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda gelişimlerini destekleyen bir terapi niteliğinde. Ellerindeki hakkın alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN KABUL EDİLEMEZ GEREKÇE

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise yüzme havuzunda, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verecek formasyona sahip eğitmenin bulunmadığını, bu nedenle derslerin devam ettirilemediğini bildirdi.