Son Dakika
İstanbul'da "su" alarmı! İşte barajların son durumu Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da "su" alarmı! İşte barajların son durumu

İstanbul'da sıcak ve yağışsız günlerin ardından barajlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı hızla düşmeye başlarken İSKİ verilerine İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İşte baraj baraj doluluk oranı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da "su" alarmı! İşte barajların son durumu

İstanbul'da "su" alarmı verildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

15 GÜNDE YÜZDE 6 DÜŞÜŞ
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50,62'ye düştü. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar düştü.

İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34,09'a kadar geriledi.

6 BARAJ YÜZDE 50'NİN ALTINDA
İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İstanbul'un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 67,06'yla Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30,06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.

İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %50,18

DARLIK %61,08

ELMALI %67,06

TERKOS %54,73

ALİBEYKÖY %34,09

BÜYÜKÇEKMECE %49,68

SAZLIDERE %43,31

ISTRANCALAR %30,6

KAZANDERE %38,76

PAPUÇDERE %43,79

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu
Sahte diploma soruşturmasında yeni detaylar! TAKVİM Ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaştı
Borsa İstanbul
Beykoz'da CHP kavgası! Şikayeti yol arkadaşları yaptı Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı! Fırtınaya dikkat! 6 ila 8 kuvvetinde...
EMEKLİLİK İÇİN 7 FARKLI YOL HARİTASI! SSK ve BAĞKUR sigortası olana ek prim avantajı doğuyor! 10 günden az çalışanlar...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Okan Buruk bizzat isim vermişti
Trump’tan sapkın translara 2028 Olimpiyatları engeli: Erkekler kadınların ödüllerini çalamayacak
Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı
İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Teknesi parçalanmış halde bulundu | Limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz"
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu
Elektronik imza sahteciliğinde iddianame ortaya çıktı! 270 e-imza üretildi: Çete lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık çıktı
Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor