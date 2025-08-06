İstanbul'da "su" alarmı! İşte barajların son durumu

İstanbul'da "su" alarmı verildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. 15 GÜNDE YÜZDE 6 DÜŞÜŞ

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50,62'ye düştü. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar düştü.

İstanbul'un barajları alarm veriyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv) İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34,09'a kadar geriledi.