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Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK başladı! Terörsüz Türkiye ve Gazze masada

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ana gündemin Terörsüz Türkiye süreci olacağı ifade edilirken Başkan Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes için yürüttüğü diplomasi trafiğinin de masaya gelmesi bekleniyor.

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Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK başladı! Terörsüz Türkiye ve Gazze masada

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.48'de başladı.

Toplantıda, birçok gündem başlığının masaya yatırılması beklenirken, başta Terörsüz Türkiye çalışmaları, AK Parti'nin sahada bu hafta sonu başlayacağı Türkiye Buluşmaları programlarına ilişkin gündemlerin olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI
MKYK'da terörsüz Türkiye çalışmalarında ki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacakken, dün TBMM'de ilk toplantısı gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımının olması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

SAĞLIK POLİTİKALARI MASADA
MKYK'da Sağlık Bakanlığı tarafından bir sunum yapacağı öğrenilirken, iki hafta önce gerçekleştirilen MYK Toplantısında AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan sunum ve politika önerilerinin de gündemde yer alacağı belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. (AA)İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. (AA)

GAZZE'DE ATEŞKES
MKYK'da ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ve ambargo uygulamalarının da masaya yatırılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin olarak son günlerde artan diplomasi trafiği ile Gazze'ye yönelik mesajlar verebileceği belirtiliyor.

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