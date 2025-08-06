Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK başladı! Terörsüz Türkiye ve Gazze masada

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.48'de başladı.
Toplantıda, birçok gündem başlığının masaya yatırılması beklenirken, başta Terörsüz Türkiye çalışmaları, AK Parti'nin sahada bu hafta sonu başlayacağı Türkiye Buluşmaları programlarına ilişkin gündemlerin olması bekleniyor.
ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARI
MKYK'da terörsüz Türkiye çalışmalarında ki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacakken, dün TBMM'de ilk toplantısı gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımının olması öngörülüyor.
SAĞLIK POLİTİKALARI MASADA
MKYK'da Sağlık Bakanlığı tarafından bir sunum yapacağı öğrenilirken, iki hafta önce gerçekleştirilen MYK Toplantısında AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan sunum ve politika önerilerinin de gündemde yer alacağı belirtiliyor.