Başkan Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor: Terörsüz Türkiye ve Gazze masada!

AK Parti MKYK bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, birçok gündem başlığının masaya yatırılması beklenirken, başta Terörsüz Türkiye çalışmaları, AK Parti'nin sahada bu hafta sonu başlayacağı Türkiye Buluşmaları programlarına ilişkin gündemlerin olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan (AA)

SAĞLIK POLİTİKALARI MASADA

MKYK'da Sağlık Bakanlığı tarafından bir sunum yapacağı öğrenilirken, iki hafta önce gerçekleştirilen MYK Toplantısında AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan sunum ve politika önerilerinin de gündemde yer alacağı belirtiliyor.