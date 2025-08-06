Arkeolojinin zirvesi Beştepe'de! Anadolu'nun 12 bin yıllık hafızası milletin evinde sergileniyor

Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan, en kapsamlı uluslararası arkeoloji buluşması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergi" Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolunda tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi (Takvim.com.tr)

"GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÖRÜNÜR KILMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, yalnızca geçmişin izlerini görünür kılmakla kalmıyor; aynı zamanda bu toprakların kadim kültürel mirasını, milletimizin hafızasını, kimliğini ve ortak geleceğini koruma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Geleceğe Miras Projesi'nin kültürel miras alanında kapsamı, sürekliliği ve etkisi bakımından eşsiz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sergi ve sempozyumun Türkiye'nin uluslararası akademik ve diplomatik itibarı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

ANADOLU: MEDENİYETİN ŞEKİLLENDİĞİ EŞSİZ COĞRAFYA

Bakan Ersoy, Anadolu'nun 12 bin yıl öncesinden Osmanlı'ya uzanan sayısız hikâyeye ev sahipliği yaptığını belirterek "Kazdığınız her katman, yalnızca bir devri ya da günlük yaşantısını değil; kimi zaman bir düşüncenin doğuşunu, kimi zaman da bir devrin dönüşümünü anlatıyor." ifadelerini kullandı. 2023'te başlatılan "Geleceğe Miras" programıyla kültürel miras yönetiminin kısa vadeli kazı sezonlarının sınırlarından çıkarıldığını ve sürdürülebilirlik ilkesini merkeze alan yeni bir döneme girildiğini kaydetti.