14 yaşındaki İngiliz hasta dondurularak kurtarıldı

İngiltere'den ailesiyle birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki bir otele gelen Emma Lasise Morton, 25 Temmuz'da, su almak için indiği lobide aniden bayılıp yere düştü. Morton, entübe edilip, kalp masajıyla duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Bilinci kapalı şekilde Didim Devlet Hastanesi'ne götürülen Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Kliniği'ne sevk edildi. Morton, burada vücut dondurma işlemi olarak bilinen terapötik hipotermi uygulanarak sağlığına kavuştu. Yoğun Bakım Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Ağın, oksijensiz kaldığı dönemde organlarda oluşabilecek hasarı engellemeye çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Ağın, "Hızlı bir şekilde hipotermi tedavisi uyguladık. İlk 4-6 saatte hızlı şekilde başlanması lazım. Tetkiklerde influenza virüsünü saptadık. Bu virüs akciğerleri, kalp kasını ya da santral sinir sistemini tutabilir. Hastamızı birkaç gün sonra taburcu edeceğiz" diye konuştu.



ANNESİ: MİNNETTARIZ

İngiltere'de halk sağlığı alanında çalışan, tek çocuk sahibi anne Nina Morton (46) kızlarının daha önce bir sağlık sorunu yaşamadığını vurgulayıp tedaviyi sürdüren sağlık ekibine teşekkürlerini iletti. Morton, "Ailecek 1 haftalığına tatile gelmiştik. Ertesi gün dönecektik. Altıncı gün bu durumu yaşadık. Çok korkutucuydu, şok ediciydi ama burada gördüğü ilgiden çok memnunuz. Herkes çok yardımsever, gerçekten muhteşemdi. Burada gördüğü ilgiden dolayı gerçekten minnettarız" ifadelerini kullandı.



BÖYLE SOĞUTULUYOR

Prof. Ağın, "İçinden su geçen battaniyelerde hastanın vücut ısısını 2-4 derece düşürüyoruz. Hastanın bu süreçten sekelsiz şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Hastamızda başarılı olduk" dedi.