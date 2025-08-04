Antalya Müzesi baştan aşağı yenilenecek!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri baştan aşağı yenilenecek. Antalya'da müzecilikte devrim niteliğinde dönüşüm başlayacak. Yeni müze projesi ile Antalya kentin tüm ihtiyacını karşılayacak modern bir müzeye kavuşacak. Yılların yükünü taşıyan binada taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yapı devasa bir dönüşümle yenilenecek. Geçmişin sessiz tanığı olan eski müzenin yerini adeta göz kamaştıran yepyeni bir kültür anıtı alacak. Yeni Antalya Müzesi tamamlandığında, kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek" denildi.

Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)

'SERGİ ALANI, 11 BİN METREKAREYE YÜKSELECEK'

Mevcut müzede önemli eleştiri konularından birisi olan sınırlı sergi alanında devasa dönüşüm gerçekleşeceği belirtilerek, "Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Hem toprak hem de su altından çıkarılan antik dönemden günümüze uzanan eserler artık çok daha geniş ve modern bir ortamda sergilenecek. Antalya ve çevresinde Geleceğe Miras Projesi ile son yıllarda rekor sayıda buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Yeni Antalya Müzesi, ören yerlerinde ve su altında yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılan eserlerin hem sergilenmesi hem de depolanması sorununa da son verecek. Müzeye ait depolama alanları 1152 metrekareden 3 bin 100 metrekareye çıkacak. Türkiye turizminin kalbinde bir kültür anıtı olacak olan yeni müzede koleksiyonlar için modern, güvenli ve sistemli bir altyapı hazırlanacak" ifadelerine yer verildi.