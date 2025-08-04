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Antalya Müzesi baştan aşağı yenilenecek!

Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Müzesi'nin taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yenilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni Antalya Müzesi'nde bilimsel çalışmalar artık dünya standartlarında yürütülecek. İdari hizmet birimleri de 1340 metrekareden 2 bin 145 metrekareye çıkarılarak müze işleyişinin çok daha verimli olması sağlanacak." denildi.

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Antalya Müzesi baştan aşağı yenilenecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Müzesi'nin taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yenileneceğini açıkladı.

Antalya Müzesi'nin hasar alan bölümleri (Takvim.com.tr)Antalya Müzesi'nin hasar alan bölümleri (Takvim.com.tr)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri baştan aşağı yenilenecek. Antalya'da müzecilikte devrim niteliğinde dönüşüm başlayacak. Yeni müze projesi ile Antalya kentin tüm ihtiyacını karşılayacak modern bir müzeye kavuşacak. Yılların yükünü taşıyan binada taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yapı devasa bir dönüşümle yenilenecek. Geçmişin sessiz tanığı olan eski müzenin yerini adeta göz kamaştıran yepyeni bir kültür anıtı alacak. Yeni Antalya Müzesi tamamlandığında, kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek" denildi.

Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)

'SERGİ ALANI, 11 BİN METREKAREYE YÜKSELECEK'
Mevcut müzede önemli eleştiri konularından birisi olan sınırlı sergi alanında devasa dönüşüm gerçekleşeceği belirtilerek, "Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Hem toprak hem de su altından çıkarılan antik dönemden günümüze uzanan eserler artık çok daha geniş ve modern bir ortamda sergilenecek. Antalya ve çevresinde Geleceğe Miras Projesi ile son yıllarda rekor sayıda buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Yeni Antalya Müzesi, ören yerlerinde ve su altında yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılan eserlerin hem sergilenmesi hem de depolanması sorununa da son verecek. Müzeye ait depolama alanları 1152 metrekareden 3 bin 100 metrekareye çıkacak. Türkiye turizminin kalbinde bir kültür anıtı olacak olan yeni müzede koleksiyonlar için modern, güvenli ve sistemli bir altyapı hazırlanacak" ifadelerine yer verildi.

Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)

'TÜRKİYE MÜZECİLİĞİNDE ÇIĞIR AÇACAK'
Yeni müzenin restorasyon ve konservasyon laboratuvarı alanında çığır açacağı aktarılan açıklamada, "Gün yüzüne çıkarılan eserlerin yüzyılların etkisinden arındırıldığı bu işlemlere ayrılan alan tam 10 kat büyüyecek. Yine devasa büyüme ile 200 metrekare olan mevcut alan, 2 bin 203 metrekareye ulaşacak. Yeni Antalya Müzesi'nde bilimsel çalışmalar artık dünya standartlarında yürütülecek. İdari hizmet birimleri de 1340 metrekareden 2 bin 145 metrekareye çıkarılarak müze işleyişinin çok daha verimli olması sağlanacak."

Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)Yenilenecek Antalya Müzesi (DHA)

"Yeni Antalya Müzesi'nin nasıl olacağını merak edenler için proje kapsamında hazırlanan 3 boyutlu (3D) görsellerle müzenin genel yerleşim planlarını içeren vaziyet planları ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Ziyaretçiler bu etkileyici görsellerle, geçmişi gelecekle buluşturan büyüleyici müze deneyimini daha şimdiden hayal edebilecek. Yeni müze, yalnızca sergi salonlarıyla değil; mimari bütünlüğü, teknik altyapısı ve bilimsel kapasitesiyle de Türkiye müzeciliğinde çığır açacak" denildi.

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