Uçakta powerbank kullanımına son

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının, powerbank kaynaklı bir sorun nedeniyle İstanbul'a döndüğünü anımsattı.



Kazakistan hava sahasındaki Asiana Havayolları uçağında yer alan bir yolcunun, 'powerbank'ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın çıkarılamadığını aktaran Uraloğlu, buçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti: "Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip