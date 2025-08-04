Bakanlık izni verdi! Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili eski İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu soruşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Kartalkaya'daki yangın (AA)

78 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA İZNİ

Bakanlık, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesini kararlaştırdı.