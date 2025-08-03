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AFAD detayları duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Giriş Tarihi:
AFAD detayları duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekran görüntüsü.Ekran görüntüsü.

AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 22.25'te kaydedildi.

Yerin 12.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Erzin ilçesi olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-08-03 22:25:54 36.98528 36.12833 12.33 MW 3.9 Erzin (Hatay)
2025-08-03 22:23:13 36.9975 36.12972 12.61 ML 3.0 Erzin (Hatay)
2025-08-03 21:30:07 39.23028 28.925 9.51 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-08-03 21:15:49 37.00639 36.22583 6.95 ML 1.8 Merkez (Osmaniye)
2025-08-03 19:32:37 38.09667 38.44194 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2025-08-03 18:55:46 39.50861 28.17528 10.16 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)

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