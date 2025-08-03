Hatay'ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 22.25'te kaydedildi.
Yerin 12.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Erzin ilçesi olarak belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-08-03 22:25:54
|36.98528
|36.12833
|12.33
|MW
|3.9
|Erzin (Hatay)
|2025-08-03 22:23:13
|36.9975
|36.12972
|12.61
|ML
|3.0
|Erzin (Hatay)
|2025-08-03 21:30:07
|39.23028
|28.925
|9.51
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2025-08-03 21:15:49
|37.00639
|36.22583
|6.95
|ML
|1.8
|Merkez (Osmaniye)
|2025-08-03 19:32:37
|38.09667
|38.44194
|7.0
|ML
|1.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|2025-08-03 18:55:46
|39.50861
|28.17528
|10.16
|ML
|1.3
|Bigadiç (Balıkesir)