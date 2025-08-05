Özel hastane haksız alınan ücreti iade etti

Özel bir hastanede tedavi gören vatandaş, kendisinden haksız yere alınan 11 bin 400 lira için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaşa, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira fatura çıkarıldı. Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını gören ve geri isteyen kişi, alamayınca ücret iadesi için KDK'ye başvurdu. Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesi için hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, dostane çözüm kapsamında fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.