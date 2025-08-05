PODCAST CANLI YAYIN

Özel hastane haksız alınan ücreti iade etti

İstanbul’daki özel bir hastanede fazla ücret alınan vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. KDK'nın müdahalesiyle, hastane 11 bin 400 lira fazladan alınan ücreti iade etti.

Giriş Tarihi:
Özel hastane haksız alınan ücreti iade etti

Özel bir hastanede tedavi gören vatandaş, kendisinden haksız yere alınan 11 bin 400 lira için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaşa, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira fatura çıkarıldı. Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını gören ve geri isteyen kişi, alamayınca ücret iadesi için KDK'ye başvurdu. Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesi için hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, dostane çözüm kapsamında fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
3 tahmin 3 ayrı oran! Zam farkına dair ipuçları geliyor
Borsa İstanbul
İngiltere'ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Emlak Konut
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: "57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir"
Girişimciye fırsatlar yaz yağmuru gibi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit'e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili çok çarpıcı detayı TAKVİM açıklıyor! İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'la konuşunca ikna oldu
Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! İslam Memiş'ten 'sert dalga' uyarısı geldi! 4 bin 450 lira seviyeleri...
Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul'u işaret etmişti
YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor