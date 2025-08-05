Son Dakika
TFF duyurdu! O maçlar ertelendi Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kırmızı ışıkta geçen motosikletlinin sonu ölüm oldu: Düğün hazırlıkları yapan gencin ailesi ve nişanlısı yasa boğuldu Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi CHP'ye AYM şoku!
PODCAST CANLI YAYIN

Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, nereli? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Metin Tokel hangi görevlerde bulundu?

YAŞ kararlarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni bir atama gerçekleştirildi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Peki Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında ve bugüne kadar hangi görevlerde bulundu?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, nereli? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Metin Tokel hangi görevlerde bulundu?

YAŞ kararlarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. İşte Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in biyografisine ilişkin detaylar...

(Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel)(Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel)

METİN TOKEL KİMDİR?

Aslen Kocaelili olan Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dünyaya geldi. 1983'te Kara Harp Okulu, 1984'te Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu. 1995'te Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdi. 2003'te albay, 2012'de tuğgeneral, 2017'de tümgeneral, 2021'de korgeneral, 2024'te ise orgeneral rütbesine terfi etti.

(Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel)(Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel)

Kariyerinde Birleşmiş Milletler Askerî Danışmanlığı, çeşitli okul ve tugay komutanlıkları, NATO Kurmay Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı gibi görevlerde bulundu. 2024 yılı itibarıyla 1. Ordu Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Son olarak Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

TSKda kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?TSKda kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
TSKya Eurofighter imzası! Dünyanın en güçlü savaş uçakları hangileri? Türk devleri bakın kaçıncı sıradaTSKya Eurofighter imzası! Dünyanın en güçlü savaş uçakları hangileri? Türk devleri bakın kaçıncı sırada
TSK'ya Eurofighter imzası! Dünyanın en güçlü savaş uçakları hangileri? Türk devleri bakın kaçıncı sırada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
TSK'da kritik değişiklik! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu oldu | Kimdir, hangi görevlerde bulundu?
Borsa İstanbul
Sahte diploma ve sürücü belgesi üreten çete nasıl "SOME"lendi! BTK gerçeği... 4 bakanlık koordineli çalıştı
Emlak Konut
"Terörsüz Türkiye" komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Tiktok'ta skandal! Başkan Erdoğan'a oy verenlere tecavüz ve katliam çağrısı yapıldı
Galatasaray'da eski yıldız geri dönüyor!
Türkiye ile Suriye arasında kısa vadede ticaret hedefi 5 milyar dolar! 10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı
Mourinho'dan sürpriz 11 kararı! Feyenoord maçında forma onun
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi! Kırmızı şapkalı hain tutuklanarak cezaevine gönderildi
Batı basınında gündem Putin’in “gizli kızı”! Ukrayna’yı destekledi babasını suçladı
Aynı tas aynı CHP! İstanbul’u İzmir’e çevirecekler | Başkan Erdoğan'ın yatırımları sayesinde musluktan su akıyor
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
Kamçatka’daki deprem Rus nükleer denizaltı üssünü vurdu! Hasar uydu görüntülerinde ortaya çıktı
Galatasaray'ın gözdesi elden kaçıyor!
Sahte diplomada FETÖ şüphesi! Şebekenin amacı para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi | Yeni detaylar ortaya çıktı
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluşacak! İki "başucu" eser için söyleşi ve imza günü
Netanyahu ateşkesi engelledi gizli toplantının tutanakları ortaya çıktı! Tel Aviv’in işgal planı
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?