Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, nereli? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Metin Tokel hangi görevlerde bulundu?

(Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel)

METİN TOKEL KİMDİR?

Aslen Kocaelili olan Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dünyaya geldi. 1983'te Kara Harp Okulu, 1984'te Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu. 1995'te Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdi. 2003'te albay, 2012'de tuğgeneral, 2017'de tümgeneral, 2021'de korgeneral, 2024'te ise orgeneral rütbesine terfi etti.