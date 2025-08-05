Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, nereli? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Metin Tokel hangi görevlerde bulundu?

YAŞ kararlarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. İşte Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in biyografisine ilişkin detaylar...
METİN TOKEL KİMDİR?
Aslen Kocaelili olan Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dünyaya geldi. 1983'te Kara Harp Okulu, 1984'te Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu. 1995'te Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdi. 2003'te albay, 2012'de tuğgeneral, 2017'de tümgeneral, 2021'de korgeneral, 2024'te ise orgeneral rütbesine terfi etti.
Kariyerinde Birleşmiş Milletler Askerî Danışmanlığı, çeşitli okul ve tugay komutanlıkları, NATO Kurmay Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı gibi görevlerde bulundu. 2024 yılı itibarıyla 1. Ordu Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Son olarak Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.