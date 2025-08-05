Muhittin Böcek'in yeğenine dolandırıcılık suçlaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp, geçici olarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in daha önce hayatını kaybeden ağabeyinin oğlu S.B. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Emlakçı arkadaşı M.E., S.B.'in, Aksu'da kendisine ait evi satışa çıkardığını söyledi.



Emlakçı arkadaşı, evi satın almak istediğini söyleyen Mahmut K.'ye, S.B.'ye 1,5 milyon lira göndermesini, kalanını tapu devri sırasında vereceğini söyledi. Mahmut K., hesabından S.B.'ye 1,5 milyon lira gönderdi. Ancak bahsedilen tapu devrinin yapılacağı gün geldiğinde Mahmut K., S.B.'ye ulaşamadı. 15 günün ardından S.B.'ye ulaşabilen Mahmut K., parasını iade etmesini istedi. Mahmut K., 1 hafta sonra tapuyu devredeceğini söyleyen S.B.'ye bir daha ulaşamadı.