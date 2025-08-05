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Havacılıkta gurur tablosu! DHMİ "Türkiye'nin en büyük 500 şirketi" listesine bakın kaçıncı sıradan girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Fortune 500 Türkiye" listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5’lik büyüme oranıyla 46. sırada yer aldığını açıkladı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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Havacılıkta gurur tablosu! DHMİ "Türkiye'nin en büyük 500 şirketi" listesine bakın kaçıncı sıradan girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı "Fortune 500 Türkiye" listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldığını açıkladı.

"DHMİ, TÜRK HAVACILIĞININ ULAŞTIĞI SEVİYEYİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"
Bakan Uraloğlu, "DHMİ, 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5'lik büyüme oranıyla listede 46'ncı sırada yer alarak Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı ʺFortune 500 Türkiyeʺ listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldıTürkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı ʺFortune 500 Türkiyeʺ listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldı

"TÜRKİYE'NİN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"
DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında sunulan güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmetlerin sektörün istikrarlı yükselişinde büyük rol oynadığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"Yolcu ve uçuş trafiğinin sürekli artışı, sektörün ekonomik büyümesine önemli katkılar sağladı. modern altyapımız, etkin hava trafik yönetimimiz ve sunduğumuz kaliteli hizmetlerle Türkiye'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirdik."

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı ʺFortune 500 Türkiyeʺ listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldıTürkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı ʺFortune 500 Türkiyeʺ listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldı

"ALTYAPI VE YÖNETİM DESTEKLERİNİ EN YÜKSEK STANDARTLARDA SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, tüm paydaşlarla Türk sivil havacılığını daha ileriye taşımak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Sektörün ihtiyaç duyduğu altyapı ve yönetim desteklerini en yüksek standartlarda sunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile belirlenen ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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