Havacılıkta gurur tablosu! DHMİ "Türkiye'nin en büyük 500 şirketi" listesine bakın kaçıncı sıradan girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı "Fortune 500 Türkiye" listesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 46. sırada yer aldığını açıkladı.

"DHMİ, TÜRK HAVACILIĞININ ULAŞTIĞI SEVİYEYİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Bakan Uraloğlu, "DHMİ, 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5'lik büyüme oranıyla listede 46'ncı sırada yer alarak Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır." dedi.