MHP Lideri Bahçeli: ‘İsrail bölgenin amansız düşmanı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır.



Statükodan geçinen bağnaz kafalar, vesayet özlemi çeken bağımlı odaklar, milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden işbirlikçiler topluca Terörsüz Türkiye hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir.

"Bizim komisyonumuz Türk milletidir" sözü işin özünde mazisi ve mesleği komisyonculuk olanların hezeyan ve hezimetinden başka bir şey değildir.



Satış ve dönüş ustası bir devşirmenin millet adına bizden hesap sorma beyanı sadece akıl kaybı değil, cambazlık yaptığı ipte nasıl bir küstahlığın ve kifayetsiz muhterisliğin esiri olduğunu da belgelemiştir.



Diğer yandan Meclis'te çalışmalarına başlayacak olan komisyona CHP'nin üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek önşartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır.



İsrail bölgesel huzur ve istikrarın amansız düşmanıdır. Dürzilerden YPG'ye kadar karıştırmadığı, oyuna getirmediği, maşa olarak kullanmadığı hiçbir grup ve örgüt kalmamıştır. Su uyusa da İsrail ayaktadır. İslam alemi ses vermeli, canlılık emaresi göstermelidir."