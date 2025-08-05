Kendi vatandaşına bile acımıyor

Hamas'ın yayınladığı bir videoda görünen İsrailli esir, Gazze'deki abluka nedeniyle yaşadığı açlık durumunu dile getirdi ve Katil Netanyahu'ya tepki gösterdi. Esir, İsrail hükümetinin 'esirlerin durumuyla ilgilendiği' yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. İsrailli rehinenin bir deri bir kemik kalmış halini gören İsrailliler, katil Netanyahu'nun politikalarına karşı sokaklara döküldü. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esirlerden Evyatar David'in dün paylaşılan videosunun devamını yayınladı.



David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın" dedi.