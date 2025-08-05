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Çökertme koyu'nda kendi kendine mülk sahibi olmaya çalıştı

Muğla Milas’taki Çökertme Koyu’nda bir kişi sahili taş duvarla çevirip prefabrik yapı yerleştirdi, kıyıya ip çekerek denize girişi engelledi. Sosyal medyada tepki çeken olay sonrası İl Çevre Müdürlüğü inceleme başlattı.

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Çökertme koyu'nda kendi kendine mülk sahibi olmaya çalıştı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde Çökertme Koyu'nda bir kişi, sahil şeridini taş duvarla çevirip prefabrik yapı yerleştirerek halkın kullanımına kapattı. Çökertme Mahallesi sınırlarında bulunan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Çökertme Koyu'nda, sahil kısmının bir bölümünün taş duvarla çevrilip içine prefabrik yapı yerleştirildiği, kıyıya da ip çekilerek denize girişin engellendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden olurken, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Bu kapsamda ekipler, yapının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyecek.

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