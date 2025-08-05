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Bengisu Avcı göğsümüzü kabarttı

Yüzücü Bengisu Avcı, Japonya’nın Tsugarı Boğazı’nı yüzerek geçti. Ocean’s 7 parkurunu bitirdi. Bu başarıyı gösteren ilk Türk oldu

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Bengisu Avcı göğsümüzü kabarttı

Ultra maraton yüzücüsü ve eski milli sporcu Bengisu Avcı, dünya çapında bir başarıya imza attı. Avcı, dünyanın farklı bölgelerindeki 7 açık su kanalından oluşan "Ocean's 7" (Okyanus Yedilisi) parkurunun son ayağı olan Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı yüzerek geçmek için Aomori eyaletindeki Kodomari bölgesinden suya girdi. Yaklaşık 14 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından Hokkaido adası kıyılarına varan Avcı, "Ocean's 7" parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38'inci sporcu oldu. Kuvvetli akıntılara rağmen hedefine ulaşmayı başaran Avcı, parkurun önceki ayaklarında Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı ve Kuzey Denizi'ni yüzerek geçmişti

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