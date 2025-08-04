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Uçaklara "power bank" düzenlemesi mi geliyor? Bakan Uraloğlu 'Güney Kore' örneğini hatırlattı: Yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul’a geri dönmesinin ardından açıklama yaptı. Daha önce Güney Kore’de yaşanan, uçuş esnasında powerbank kaynaklı çıkan yangın olayına da atıfta bulunan Bakan Uraloğlu, havayolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını belirtti. Uraloğlu, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.

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Uçaklara "power bank" düzenlemesi mi geliyor? Bakan Uraloğlu 'Güney Kore' örneğini hatırlattı: Yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulSeul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yaşanan olayın ardından uçuş emniyetine ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, "Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi." dedi.




"ULUSLARARASI KURALLARA TİTİZLİKLE UYULMASI GEREKİYOR"

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu hatırlatarak, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.




"YASAKLANMASI YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNDUK"

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu meydana gelen yangın olayını da anımsatan Bakan Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk." açıklamasında bulundu.

Powerbank koltuk arasına düştü uçak İstanbul’a geri döndü!Powerbank koltuk arasına düştü uçak İstanbul’a geri döndü!
Powerbank koltuk arasına düştü uçak İstanbul’a geri döndü!

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