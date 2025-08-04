ORUÇREİS mavi vatan savunması için hazır!

Savaş yönetim sistemiyle kapsamlı bir modernizasyondan geçen TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında yerini aldı. ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancı 30'dan fazla ssitemin entegrasyonu yapıldı. Entegrasyonu yapılan sistemler arasında ATMACA ve Harpoon gemisavar seyir füzeleri, Mk41 VLS dikey atım füzesi, ESSM hava savunma füzesi, 127 milimetre deniz topu, 25 milimetre stabilize deniz topu, otomatik top sistemi, AKREP Atış Kontrol Radarı ile vericiler, arama radarları, taktik veri linkleri, gemi veri dağıtım sistemi, milli dost düşman tanıma (IFF) sistemleri yer alıyor.