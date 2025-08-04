Kuyumcu vurgunu yaptı kaçtı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 25 yıldır kuyumculuk yapan Hakan G. iddiaya göre, 31 Temmuz'da kepenkleri kapattı. 400 milyonluk altın ile sırra kadem bastı. Müşteriler ise soluğu karakolda aldı. Mağdurlardan Semra Mutlu "Bir zincir verdi bana. İnsanların tavsiyesi üzerine gidip başka bir kuyumcuda baktırdım, sahteymiş. Suya batırılmış" dedi. Bir diğer mağdur Adem Kara, "Annem bileziklerini buraya verdiğinde 20 gün boyunca annemi oyalamış. Mahalleden duyuyoruz gittiğini. 400 milyon lira kadar bir vurgun yaptığı söyleniyor" diye konuştu. Mahalle sakini Yılmaz Karafırtınalar, "Yurtdışına kaçtığı söyleniyor" dedi.