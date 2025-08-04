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İntihar mı? Cinayet mi?

İzmir Foça’da eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim’in oğlu Kerem Dirim, kaybolduktan sonra otomobiliyle bulundu. Dirim’in cesedi, 500 metre ileride karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi:
İntihar mı? Cinayet mi?

İzmir Foça'da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim, önceki gün sabah evden çıktı. Dirim'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, arama çalışması başlattı. 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı. Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki cansız bedenine ulaşıldı. Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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