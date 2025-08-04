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Hakan Karaköse'den Ongun itirafı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, itiraflarda bulundu. Karaköse, İBB'de yüklü miktarda ihaleler alan Mustafa Nihat Sütlaş'ın Reklam İstanbul isimli firmasının Murat Ongun'a ait olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
Hakan Karaköse'den Ongun itirafı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, itiraflarda bulundu. Karaköse, İBB'de yüklü miktarda ihaleler alan Mustafa Nihat Sütlaş'ın Reklam İstanbul isimli firmasının Murat Ongun'a ait olduğunu söyledi. Karaköse'nin itirafları şöyle, "Reklamist firması, sahadaki adet ve lokasyonlara uymayarak haksız kazanç sağladı. Sahipleri resmiyette Nihat Sütlaş gözükse de asıl sahibi Murat Ongun'dur. Monte Reklam'ın sahibi fiiliyatta Murat Ongun'dur. Emre Kızılırmak'ın ifadesine göre de Naz Reklam'ın yetkilisi ise kendisidir.

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