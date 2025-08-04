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CHP'li Akpolat yasak aşkı Yeşim Ağırman'la yaptığı evlilik için rüşvet fonundan 11 milyon TL harcadı

CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. İddiaya göre, yasak aşk yaşadığı Yeşim Ağırman’la yaptığı ikinci evlilik için rüşvet fonundan 11 milyon TL harcadı.

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CHP'li Akpolat yasak aşkı Yeşim Ağırman'la yaptığı evlilik için rüşvet fonundan 11 milyon TL harcadı

CHP'nin yolsuzluktan tutuklanan eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın skandallarına her gün yenisi ekleniyor. Daha önce CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ve evli olan Yeşim Ağırman'la arasındaki yasak aşk skandalı ile gündeme gelen Akpolat, eşinden boşanmak zorunda kalmıştı.

Akpolat'ın, yasak aşkı Yeşim ve ailesinin otel ve uçak biletlerini evli olmadığı dönemde bile belediyeden karşıladığı ortaya çıktı. Ayrıca boşandığı eşinden olan çocuklarını sık sık Amerika'ya gönderen Akpolat'ın, biletlerin yanı sıra bagaj taşıma ücretlerini bile belediyedeki 'iş adamlarından rüşvetle toplanan havuzu' fonundan ödendiği belirlendi.

Akpolat'ın bununla da kalmayıp CHP Genel Merkezi'nden çok sayıda CHP'liyi Business Class uçurduğu, Kıbrıs'ın kumarhaneleri ile ünlü otellerine gittiği, en lüks odalarda konakladığı ve lüks otellerde yakınları ile kaldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalemi'nde oluşturulan listede, özel harcamaların tek tek kayıt altına alındığı görüldü. Öte yandan Rıza Akpolat'ın Temmuz 2024'teki düğünü için rüşvet havuzundan 266 bin dolar harcandığı saptandı. Sosyete düğüncüsü Aytül Ayke Fıratoğlu'na 120 bin dolar, fotoğrafçıya 10 bin 650 dolar, acentaya 100 bin dolar, Dior'dan ise 36 bin dolarlık alışveriş tespit edildi.

Rıza Akpolat'ın anne ve babasının birçok özel harcaması ile eski eşi Derya Akpolat'ın uçak bilet paralarının da belediyede oluşturulan özel fondan karşılandığı anlaşıldı.

2022'de eşlerinden boşanan çift, yine yolsuzluktan cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahla 2024'te dünyaevine girmişti.

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