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Şam duyurdu! Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu

8 Aralık 2024'te Esad ve Baas rejimi zulmünden kurtulan Suriye'nin kalkınmasında Türkiye büyük bir rol oynuyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeler neticesinde Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de yine Ankara'nın girişimleriyle Azerbaycan gazı Kilis üzerinden Halep'e verildi. Son olarak karşılıklı ticarette önemil bir adım atıldı. Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin kuruldu.

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Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 11:09
Şam duyurdu! Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu

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Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan yazılı açıklamada, Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar'ın imzaladığı kararnameyle kurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Konsey Başkanlığı'na Hüsamettin Muhammed Zekeriyye Tatri'nin, başkan yardımcılığına ise Ahmed Revad Beşşar Ramadan'ın getirildiği kaydedildi.

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SURİYE'NİN KALKINMASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ BÜYÜK

8 Aralık 2024'te Esad ve Baas rejimi zulmünden kurtulan Suriye'nin kalkınmasında Türkiye büyük bir rol oynuyor.

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeler neticesinde Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde de yine Ankara'nın girişimleriyle Azerbaycan gazı Kilis üzerinden Halep'e verildi.

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