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50 yıl sonra döndüler

Mardin'ın Midyat İlçesi'nde yaklaşık 50 yıl önce terör olayları ve güvenlik kaygıları nedeniyle boşaltılan kırsal Güven Mahallesi, uzun yıllar sessizliğe büründü. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan Yezidi vatandaşlar, bölgede sağlanan huzurla birlikte yeniden dönüş yapmaya başladı.

Giriş Tarihi:
50 yıl sonra döndüler

Mardin'ın Midyat İlçesi'nde yaklaşık 50 yıl önce terör olayları ve güvenlik kaygıları nedeniyle boşaltılan kırsal Güven Mahallesi, uzun yıllar sessizliğe büründü. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan Yezidi vatandaşlar, bölgede sağlanan huzurla birlikte yeniden dönüş yapmaya başladı.

Midyat Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları kapsamında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları, mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, Kurpo Caddesi'nde asfalt serimine geçildi. Yol yapım çalışmaları sırasında bazı mahalleliler, kemençe eşliğinde halay çekti.

Mahallelilerden Şevki Atalan, "50 sene sonra memleketimize geri dönmek çok büyük mutluluk. Ev yapınca yol, su, elektrik de gerekiyor. Belediye Başkanımız Veysi Şahin bize bu şerefi verdi" dedi.

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