Komşu panikte | İstanbul'daki üçlü zirve Roma'da sevinç Atina'da krize neden oldu!

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya- Libya İşbirliği Zirvesi, yalnızca Ankara'da değil, Roma ve Atina'da da büyük yankı uyandırdı. Özellikle İtalyan medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüşmesini manşetlerine taşırken, Yunan basını ise Atina'nın dışlandığı zirveyi "diplomatik yenilgi" olarak yorumladı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica ve Il Sussidiario, zirveyi göç, enerji ve güvenlik ekseninde derinleşen işbirliğine dikkat çekerek "eşi benzeri görülmemiş" buluşma olarak sayfalarına taşıdı. Il Foglio, Türkiye'nin Libya'daki etkisinin, İtalya açısından yasa dışı göçle mücadelede "vazgeçilmez" hale geldiğini vurguladı. Üçlü zirve, Yunanistan'da panik yarattı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) "Miçotakis'in izlediği dış politika, Yunanistan'ı bölgede yalnız bıraktı; Türkiye ise artık belirleyici güç konumunda" ifadelerini kullandı. Kathimerini gazetesi, Türkiye ve İtalya'nın işbirliğine dikkat çekerken "Meloni, Yunanistan'a sırtını döndü" manşetini attı.

Liberal "Erdoğan, güçlenen savunma sanayisiyle Müslüman dünyada liderliğini pekiştiriyor" ifadesine yer verirken, İtalyan analistler ise Ankara'nın enerji diplomasisinde artık "oyun kurucu" bir role sahip olduğunu hatırlattı.



Yunan medyası Ankara'nın güçlenen rolünden rahatsız! "25 yıl önceki Türkiye'den bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız" ifadesini kullandı.



FRANCE 24: Türkiye, İtalya ve Libya, Akdeniz konusunda önemli bir ortaklığa imza attı. Cumhurbaşkanı Macron da Kıbrıs Rum Kesimi'ne yola çıktı.



BILD: Türkiye'nin Akdeniz anlaşması, Yunanistan'da huzursuzluğa neden oldu.